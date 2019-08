Dat wordt straks weer nabeschouwen, met Pierre van Hooijdonk die zijn haar mooi in de krul heeft gezet en nadien alle Cypriotische corners en vrije trappen heeft geanalyseerd, met zijn zoon Pierrot, Anouk Hoogendijk die roept dat vrouwenvoetbal ook leuk is, Rafael van der Vaart die met een hond op de bank zit, Hugo Borst is er ook, Willem van Hanegem trekt in zijn column een parallel met Feyenoord, René van der Gijp zegt 'laat gaan joh', Johan Derksen maakt een grap over het kutje van de moeder van de rechtsback, Aad de Mos rekent uit dat zes miljoen plus honderd miljoen minus vijftig miljoen is inkomsten gedeeld door twee, Hans Kraay junior hoort er helemaal niet meer bij want hij is te veel op de televisie, volgens Kenneth Perez had het wat vaker over de linkerflank gemogen, Kees Kwakman vraagt zich af of het allemaal maar normaal is, Youri Mulder is melancholisch want hij is zijn plek bij FIFA kwijt, Marco van Basten en Ronald de Boer laten er een voetbalinhoudelijke mega-analyse op los, Co Adriaanse vindt De Volewijckers beter dan Ajax, Louis van Gaal wilde niet komen, volgens Jan van Halst komt Ajax in een crisis en daar heeft hij ervaring mee, Wim Kieft zegt heel vaak 'mjaaaa, mjaaaaa', Bert van Marwijk en Mario Been stippen het vertrek van Alfred Schreuder naar TSG Hoffenheim aan, Boudewijn Zenden komt alleen opdraven als het over PSV gaat en Jan Boskamp heeft net 33 steak béarnaises met friet / patat op, Hedwiges Maduro denkt stiekem aan zijn vriendin (die van Het Tietenlied), naar Arnold Bruggink luistert helemaal niemand en volgens Foeke Booy wordt FC Utrecht nu echt kampioen. En voor we kunnen genieten van die zouteloze bukkake aan analyse speelt Ajax (live op Veronica) tegen APOEL uit Cyprus voor een plek in de Champions League. Uit was het 0-0; die van meester Tjeerd weten de uitslag al - na de klik.

UPDATE 43" - Edson Álvarez kopt binnen en zegt: "Ik ben hier." 1-0 AJAX!