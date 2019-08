Als er nou één semioverheidsinstelling is waar ze tijdens vergaderingen automatenkoffie drinken uit thermoskannen, waar wij een dik dossier over hebben, dan is het dat boevennest van Buma/Stemra wel. Van die MEGA TELEVISIES die ze zichzelf cadeau deden in een tijd dat iedereen nog zo'n toeter met een gloeilamp in z'n huis had staan (gloeilampen mochten toen nog - red.), langs persco's die niet gefilmd mochten worden, via de bestuursrelletjes die door Henk Westbroek werden aangezwengeld en de illegale torrents die ze zelf binnen haalden op hun Buma-IP, tot de YouTube-tax die ze ooit wilden gaan heffen, alles is in een dikke roze map gebundeld op internet en verzegeld met het heerlijke ongemak van falende PR-hazen die wezenloos in de koplamp van een GSTV-camera staren. Andere tijden, mooie tijden. Het laatste nieuws is dat er weer eens een Buma-baasje (die letterlijk vernoemd is naar peperkoek) wordt weggejorist met een zak poen die eigenlijk helemaal niet van hem is, en dat was de aanleiding voor 3voor12 om eens een fijn nostalgisch stuk over de auteursrechtenbeunhazen te tikken. Met glanzende gastrol voor GeenStijl. Dus: even een rechtenvrije evergreen uitzoeken en in een lift met goeie akoestiek gaan staan, en dan zonder afdrachtgevaar klikken op Dit is waar Buma’s moddergevecht over bonnetjes echt om draait. Muziek in onze oren, met een spoiler van het slot: "...moest wel weer een afkoopsom aan te pas komen waar de auteurs geen brood van lusten."

Na de breek: een serie GSTV's uit den oude doos!





Rutger mag niet filmen op een Buma-persco (2009)

Jelte ombudst voor door Buma bestolen artiesten, I (2011)

Check die dikke tv dan!

Jelte ombudst voor door Buma bestolen artiesten, II (2011)

Tom Staal confronteert Buma met illegale torrents (2011)