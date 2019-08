Goed nieuws voor een mevrouw die Geert Wilders (bekend van dag in dag uit beveiligd worden) met de dood heeft bedreigd. Ze krijgt namelijk geen boete, geen werkstraf en ook geen gevangenisstraf, omdat de Officier van Justitie een betere oplossing heeft gevonden: helemaal geen straf. De vrouw had dan ook niet Özcan Akyol beledigd (oplossing: wel straf) of een politicus bedreigd zoals Mark Rutte (oplossing: ook straf) of Alexander Pechtold (oplossing: toch straf). Maar goed, als de verdachte het komend jaar een misdrijf pleegt, zoals een snelweg blokkeren of in een zaaltje heel hard Minder minder roepen, dan zwaait er wat!

BONUSDETAIL: In de aangiftes van 4 oktober 2017 van Wilders komt een account voor dat 'Ik ga jou dood maken met sniper' aan Geert Wilders stuurt. Een dreigement van vrouw. Met een sniper. Waar doet ons dat ook alweer aan denken?

Helder