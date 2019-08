19u55: Lingo is te zien op SBS6.

20u01: Het muziekje tehteh duhdehduhdehda tehteh duhdehduhdehda duhdehduhdadeh teh duhdehduhdehda dehduhdehda tehdehduhda is weg. Er is nu een ander muziekje.

20u02: François Boulanger is er niet. Jan Verteegh is nu de presentator.

20u03: Het eerste woord was A-V-O-N-D.

20u04: Alles is anders! De kandidaten moeten nu letters grabbelen in plaats van cijfers. Ingewikkeld hoor.

20u05: Het tweede woord was H-A-R-E-M. De rode ballen zijn er nog steeds. Ai ai ai.

20u06: Het derde woord was F-R-U-I-T. Het team van Thomas en Maurits staat op voorsprong.

20u07: Het vierde woord was Z-U-C-H-T.

20u08: We zijn over naar de zesletterwoorden. Het vijfde woord was L-A-M-P-J-E.

20u09: Het zesde woord was M-A-Z-Z-E-L. En de dames hebben het puzzelwoord D-W-E-I-L-O-R-K-E-S-T ook goed, nu gaan we naar de reclame.

20u18: Daar zijn we weer! "Er kan nog van alles gebeuren", aldus Jan.

20u19: Het zevende woord was G-E-W-O-N-D (het puzzelwoord van de vrouwen is U-I-T-R-O-E-P-T-E-K-E-N, maar dat hebben ze nog niet geraden).

20u20: Interessant weetje: Gerdien is gekozen tot leukste kapster van Nederland. "Dat is wel leuk", aldus Gerdien.

20u21: Het achtste woord was R-O-E-R-E-I.

20u22: We gaan nu naar zevenletterwoorden. Het negende woord was V-A-L-K-U-I-L. En een rode bal voor de dames, die het puzzelwoord niet hebben geraden.

20u23: Gerdien en Anneke gaan naar de finale. Maar Thomas en Maurits krijgen wél een paar Lingo-sokken.

20u24: Gerdien en Anneke eten samen graag bitterballen.

20u25: In de finale gaat het om zesletterwoorden. De dames moeten er in 2,5 minuut zo veel mogelijk raden.

20u26: Het eerste finalewoord was C-L-A-X-O-N. Geraden.

20u26: Het tweede finalewoord was S-T-O-R-E-N. Geraden.

20u27: Het derde finalewoord was V-E-U-L-E-N. Niet geraden.

20u27: Het vierde finalewoord was D-E-K-E-N-S. Geraden.

20u28: Het vijfde finalewoord was C-O-W-B-O-Y. De tijd was om voordat het geraden kon worden. De dames mogen drie ballen pakken.

20u29: Geen Lingo voor de dames, ze winnen 225 euro en mogen morgen terugkomen.

20u30: Het is afgelopen. Wat een saai spel eigenlijk, dat Lingo.