De politie heeft de vijf verdachten van de dood van de vermeende speeltuinpedo (die een dove hovenier blijkt te zijn, en volgens bekenden geen pedo) vanavond vrijgelaten. Reden: er heeft helemaal geen mishandeling plaatsgevonden, volgens de politie: "Uit het politieonderzoek is niet gebleken dat de vijf mannen de 32-jarige Assenaar hebben mishandeld. Op grond van deze eerste bevindingen van het politieonderzoek heeft het Openbaar Ministerie dan ook besloten om de vijf mannen in vrijheid te stellen. Het onderzoek naar het overlijden van de man gaat door, morgen vindt sectie plaats door de patholoog bij het NFI. Het onderzoek door de recherche naar het mogelijk zedendelict gaat eveneens verder." Is ie dan gewoon ongelukkig van een schommel gevallen? Let ook op het woord 'mogelijk' in die laatste zin: er is dus ook nog geen duidelijkheid of er überhaupt sprake was van een zedendelict. Bestaan Molukse vechtvliegers eigenlijk wel echt, want nu twijfelen we aan alles in dit verhaal.