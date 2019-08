De vijf 'schermutselaars' die gisteren in de wijk Peelo, Assen een stevig FOEI-gesprek aangingen met een viespeuk waren bekend met twee mannen met Molukse vechtvliegers die vandaag niet met hun naam in de Volkskrant willen. We hadden nog nooit van Molukse vechtvliegers gehoord. Maar volgens Google zijn het vliegers uit De Molukken die met elkaar vechten en zijn er aardig wat Molukse vechtvliegers in Nederland, die zelfs tot de wereldtop behoren. De vijf aangehouden mannen uit Assen zijn tussen de 27 en 54 jaar oud. Volgens de mannen met Molukse vechtvliegers uit de Volkskrant die erbij waren gisteren, probeerde viespeuk foto's van het 4-jarige meisje te maken, en was ze al helemaal naakt. Maandag wordt sectie verricht op het lichaam van "de 32-jarge Assenaar". En dan is het nog maar de vraag of bekend wordt gemaakt waaraan de PeeloPedo is overleden. Het AD meldt dat er al drie keer eerder meldingen zijn geweest dat kinderen werden lastig gevallen in Assen-Noord.

Update: Volgens de Telegraaf is dode ene Martin (32), een 'doofstomme' hovenier.