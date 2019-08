In Assen (Drenthe) is vanmiddag een man overleden na een mishandeling door vijf ietwat alerte burgers. De man zou onzedelijke handelingen hebben verricht bij een minderjarig meisje. De politie kreeg om 13:00 uur een melding dat er wat aan de hand was in de speeltuin, maar arriveerde te laat. De man was zo zeer toegetakeld dat reanimatie niet meer mocht baten. Volgens het AD gaat het om een vierjarig meisje en een man die niet in de wijk woont. Volgens een andere buurtbewoner, die graag anoniem wil blijven, werd de vader aangevallen op het moment dat hij de man confronteerde. De dader sloeg vervolgens op de vlucht, waarna de andere mannen hem wisten te overmeesteren en de zaak uit de hand liep. Op sociale media wordt de schuld alweer bij Wierd Duk cum suis annex D66-rechters gelegd. Want daar zijn het sociale media voor. De politiek heeft nog niet gereageerd, maar zal ongetwijfeld "geschokt" zijn. Een vrouw, die vlakbij woont, vertelt tegen Dagblad van het Noorden: "Het is slecht, maar kan me er iets bij voorstellen." Later meer...

De veelgebruikte foto van de speeltuin