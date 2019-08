"Meisje overlijdt na explosie" van 14u06 op vrijdagmiddag blijkt toch "Meisje overlijdt na aanslag" op zaterdagmorgen om 11u14, als het bericht al veilig is weggezakt & verdwenen is van de voorpagina.

De Staatsomroep claimt dat "niet meteen duidelijk was, wat er precies was gebeurd." Die bewering is aantoonbare schmegegge*, want het NOS-artikel is van 14u06 op vrijdagmiddag en om 10u44 in de ochtend verschenen al berichten waarin ruim voor 14u al te lezen was dat officials spreken van een "terrorist bombing". Om 13u21 ging de foto van het jonge slachtoffer al door diplomatieke kanalen en ook de Nederlandse ambassadeur sprak om 13u54 al van een bomaanslag. Desalniettemin dacht de NOS nog weg te komen met de suggestie van een gaslek, een bolbliksem of een ongelukkig ongeval - meep meep - met Road Runner. Gelukkig is het internet altijd alert, en waren ook de OnSmAkElIjKe GrApJeS (loldraad) niet van de lucht.

Dit gebeurt namelijk vaker. De NOS-redactie lijkt al langere tijd te zijn bezet door nederzettingen vol medewerkers die hun institutionele antizionisme diep in de protocollen statuten van de staatszender hebben doordrenkt. Mede omdat de NOS blind lijkt voor de eigen bias, bijna nooit auteursnamen bij berichten zet en zich altijd wentelt in all-round arrogantie als ze ergens op aangesproken worden, is dit probleem lastig aan te kaarten.

Of er nog een rectificatie volgt, is onduidelijk. Het is stil in de Herstelrubriek, en ook de koppenscraper @NOSEdits heeft de stille wijziging gek genoeg niet opgepikt. Zelfs bij De Groene worden ze er gek van: "Godsamme, voor je het weet ben je de hele dag zoet met al die berichten op nos.nl. En dan is morgen die hele site al weer ververst!"

Bull. Shit.

Netjes een etmaal gewacht, jongens