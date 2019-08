Hee kijk nou. Wij zijn niet de enigen die nogal verbaasd zijn over de plotselinge draai van het Openbaar Ministerie in de zaak van de aanrijding op het Stationsplein in Amsterdam. Ook Dirk Daamen, de advocaat die namens twee aangereden Spaanse toeristes de artikel 12-procedure voerde in de rechtbank, had niet verdacht dat het OM zomaar van mening zou veranderen. Daamen laat aan GeenStijl weten: "Ook ik was verrast toen het Openbaar Ministerie tijdens de zitting ineens van standpunt veranderde. Mijn cliëntes vinden de beslissing van het hof moeilijk te verteren. Ze zijn natuurlijk enorm geschrokken en daarnaast heeft één jongedame behoorlijk knieletsel opgelopen. Het was ook een heftig incident. Er werd in eerste instantie zelfs gevreesd voor een terroristische aanslag. Alleen dat al rechtvaardigt een behandeling op een openbare zitting, in plaats van tijdens een besloten raadkamerzitting. Als de rechtbank dan zou beslissen dat de chauffeur inderdaad niets te verwijten valt, zouden mijn cliëntes daar makkelijker in kunnen berusten." Daar is geen woord Spaans bij. Volgens de advocaat heeft de veroorzaker van het ongeluk daar nooit zijn excuses voor aangeboden aan de slachtoffers. En die openbare zitting, die komt er dus niet. Met dank aan ons Openbaar Ministerie.