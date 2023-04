Khalid K. had slechts één keer gegeten en was al eerder tegen een paaltje gereden op de dag dat hij om 20u43 zeven mensen aanreed op het Stationsplein in Amsterdam

De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie vond op 22 januari 2019 dat de man die zeven mensen heeft aangereden op het Stationsplein in Amsterdam vervolgd moest worden omdat hij zeer onvoorzichtig is omgegaan met zijn diabetes en er niet alles aan heeft gedaan om een ongeval te voorkomen. Khalid K. heeft op 10 juni 2017 alleen ontbeten en reed op diezelfde dag rond zes uur 's middags al tegen een paaltje, voordat hij om 20u43 plotseling gas gaf in het voetgangersgebied voor het Centraal Station. Tijdens de zitting in de rechtbank op 1 mei 2019 veranderde het Openbaar Ministerie echter plots van mening, en liet weten dat de chauffeur toch niet vervolgd moest worden. Het OM weigert na vragen van GeenStijl om die draai uit te leggen. Het Gerechtshof besloot uiteindelijk dat de man die zeven mensen omver reed vrijuit gaat.

Dat blijkt uit onderzoek van GeenStijl naar de artikel 12-procedure die door twee slachtoffers van de aanrijding is aangespannen. Zij waren het niet eens met de oorspronkelijke beslissing van het Openbaar Ministerie om Khalid K. niet te vervolgen. In zo'n procedure kijkt een advocaat-generaal, die de zaak zelf niet behandeld heeft, opnieuw naar de zaak. Advocaat-generaal Paapen schreef op 22 januari 2019 aan het gerechtshof van Amsterdam dat hij zich niet kan "vinden in de zienswijze van de officier van justitie. Blijkens hetgeen zich in het dossier bevindt, kan niet zomaar gesteld worden dat beklaagde er alles aan heeft gedaan om een dergelijk ongeval te voorkomen en staat evenmin vast dat hij wel alle zorgvuldigheid heeft betracht met betrekking tot zijn diabetes".

De brief van advocaat-generaal Paapen is onlangs openbaar geworden na een WOB-procedure en via een kuchende man in een regenjas bij GeenStijl beland. Een gedeelte van de brief, waarin de advocaat-generaal de feiten noemt waarop hij zijn mening baseert, is zwartgemaakt. Volgens de kuchende man in de regenjas staat daarin dat de beklaagde eerder die dag al tegen een paaltje is gereden, dat hij die dag slechts één keer heeft gegeten en dat niet vaststaat dat hij zijn bloedwaarden voldoende heeft gecontroleerd.

Ook uit de uitspraak van de rechter blijkt dat de chauffeur heeft verklaard dat hij eerder op de dag van de aanrijding een paaltje heeft geraakt. Volgens de politie heeft hij gezegd dat hij rond zes uur 's middags moest uitwijken omdat een auto voor hem plotseling voor oranje licht remde en dat hij daarbij een paaltje schampte. "Dit werd destijds niet beoordeeld als opvallend of afwijkend rijgedrag, maar een logische en bewuste uitwijk-manoeuvre." Het Openbaar Ministerie meldt dat de chauffeur heeft verklaard dat hij die dag heeft ontbeten en dat niet met zekerheid vastgesteld is kunnen worden, of hij zijn bloedwaarden voldoende heeft gecontroleerd. "Betrokkene heeft verklaard regelmatig zijn glucosewaarden te controleren, ook op de dag van het incident."

Draai OM in rechtbank

De zaak diende op 1 mei in het Gerechtshof in Amsterdam. Namens het OM was toen niet advocaat-generaal Paapen, maar advocaat-generaal Tdlorheg (is een echte naam, red.) aanwezig. Volgens het OM was dat "een rooster-/planningskwestie en geen ongebruikelijke gang van zaken". Uit de gepubliceerde uitspraak blijkt nergens dat er tijdens de zitting informatie naar voren is gekomen, die bij advocaat-generaal Paapen nog niet bekend was toen hij zijn brief schreef. Toch schrijft het Hof dat het Openbaar Ministerie op de zitting van mening is veranderd: "De advocaat-generaal is bij de behandelingen in raadkamer aanwezig geweest. In hetgeen in raadkamer naar voren is gekomen heeft hij aanleiding gevonden de conclusie in het verslag te herzien, in die zin dat hij het hof in overweging geeft het beklag af te wijzen." De chauffeur was ook uitgenodigd voor de zitting, maar kwam niet opdagen.

GeenStijl heeft aan het Openbaar Ministerie gevraagd wat er in de behandeling naar voren is gekomen, wat nog niet bekend was op het moment dat advocaat-generaal Paapen zijn brief schreef. Ook vroeg GeenStijl aan het OM waarom advocaat-generaal Tdlorheg het oneens was met zijn collega. Het OM weigert op die vragen antwoord te geven: "Wij kunnen geen uitspraken doen over zaken die (eventueel) op de zitting bij het Hof zijn besproken aangezien het een niet openbare zitting betrof."

Gelukkig zijn wij het OM niet, en kunnen wij er wel een uitspraak over doen: dat het Openbaar Ministerie in een gevoelige zaak als deze zonder opgaaf van reden zo abrupt van mening verandert, is raar. Laat Leon de Winter het maar niet horen.