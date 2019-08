Dierenwelzijnorganisaties, ze waren tijdens de Grote Schaapslachting 2019 van vorige week ff druk met de andere kant opkijken, maar ze zijn er weer, hoor. Het is tijd om culturele genocide te plegen op de tradities van die malle plattelandiërs. Koeien melken en onbenullig veel bier drinken in een keet prima, maar 'zwientie tikken' kan echt niet meer. Kon in 2000 ook al niet meer, trouwens. De krulstaartige makkers zijn weliswaar te onrein om in Allah's Afbakbar te belanden, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze geen gevoelens hebben. Het beroerde is ook dat de varkentjes nooit de tikkers kunnen zijn, ze moeten altijd en alleen maar op de vlucht. In Luttenberg, waar het NK (ja, dat bestaat) wordt afgewerkt, houden ze het hoofd koel - en zeggen ze het enige juiste en precies datgene wat eens meer mensen in dit doorgedraaid land zouden moeten zeggen: "Iedereen mag zijn eigen mening hebben." En zo is het maar net.

