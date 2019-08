Mag ook al niet meer. Met een blinddoek om (en met de nodige meters bierrrr in de m/v mieter) in een grote poel met modder een varkentje aanraken, aangemoedigd door een uitzinnige menigte van sympathieke medeplattelanders. Vijf dierenbelangenorganisaties roepen de gemeente Steenwijkerland (bij Meppel linksaf) op het zogenoemde zwientie tikken op het Dicky Woodstock Popfestival in Steenwijkerwold zaterdag niet door te laten gaan. We hebben even op de YouTubes opgezocht hoe verschrikkelijk dat Zwientie Tikken nou precies is. En dat valt nog reuze mee eigenlijk. Maar ja, blanken die een beetje lol hebben met varkens, dat trekken ze in Allah's Afbakbar nogal slecht. #Varkensbuddies trending in 3, 2, 1...