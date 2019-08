Het leven is niet eerlijk en de dood al helemaal niet. Uit onderzoek van het Cliffhanger Bureau voor de Statistiek blijkt vandaag wat iedereen gisteren ook al wist: het verschil in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleide 65-jarigen neemt toe. [hier even een methodologische kanttekening over de vraag of dit nu betekent dat de verschillen tussen twee groepen ook echt toenemen, of dat het alleen maar betekent dat de groepen veranderen omdat meer en/of andere mensen hoogopgeleid zijn]. Dat betekent nu dat u in allerlei media discussies kunt lezen over de pensioenleeftijd, terwijl de echte 'oplossing' voor dit 'probleem' gewoon meer meer inkomensnivellering voor alle leeftijden en/of schouderophalen en/of Paul Blokhuis On Steroids Overheidspaternalisme is. Wij zijn even een paar peuken en een kratje pils halen voor de vrijmibo.