Ik rook niet, hooguit één of twee keer geprobeerd en vond het smerig. Heb ook zeer naaste dierbaren eraan verloren of bijna verloren. Maar ik wil ook graag in een vrij land leven en niet in een totalitaire staat die naast de zekerheid van dood en ziekte (en belastingen) ook nog even Gezondheid, Veiligheid, Milieu of andere idealen door je strot wil duwen als doel van het leven.

Iedere significante keuze in een mensenleven kun je analyseren op kansen en risico's. Als je altijd moet gaan voor het laagste risico of de grootste kans om als oudste lijk in het verzorgingshuis te eindigen, is heel je leven voor jou bepaald. Dat houdt echt niet op bij roken, drinken, overgewicht of vlees. Dat wordt ook verplicht sporten, maar ook het verbieden van alle sporten waarbij je ledematen kunt breken of om kunt komen, permanent een mondkapje en handschoenen dragen om geen andere mensen met griep te besmetten (scheelt op wereldschaal waarschijnlijk honderdduizenden doden), fietsen met een helmpje op een driewieler, verbod op gemotoriseerd vervoer in de bebouwde kom, geen auto's meer, maximumsnelheid stapvoets, stoepen van rubber tegels, niks brandbaars in huis en wat voor waanzin men nog meer kan verzinnen. Gewoon neurose tot wenselijk beleid verheffen.

En waarom eigenlijk? Wie heeft in vredesnaam of godesnaam bepaald dat het doel van het leven is om zo oud mogelijk te worden of zo lang mogelijk ziekte uit te stellen? Puriteinen vinden zichzelf zo "rationeel", maar zijn het niet en zijn zich totaal onbewust daarvan. Iets wat ze zo tenhemelschreiend irritant en arrogant maakt. Iedereen die iets ongezonds doet, een maatje meer heeft, rookt, niet fanatiek sport, (rood) vlees eet, er wordt allemaal op neer gekeken met een onmetelijk en misplaatst superioriteitsgevoel.

Je leven laten dicteren door angst voor het onvermijdelijke heeft niets met ratio van doen. Je bent geen haar beter dan de rest. Er wacht je ook geen beloning in je ingebeelde hemel voor het zo lang mogelijk met een zuur smoelwerk achter de geraniums zitten. Afwisselend tegen ongezondaars predikend, postzegels verzamelend. bloemschikkend, punnikend of andere spannende zinledige hobby's waarmee je je tijd in het ondermaanse onledig houdt. Nee dan die dikke padden van om de hoek... Dat tokkiewijf en die vent van d'r roken, drinken, zijn moddervet door zout, zoet, gefrituurd en ander smakelijk eten, neuken er op los, wat zullen die een kutleven hebben, of minstens aan geestelijke armoe lijden vergeleken met ons, de wijzen, die genot uitstellen en onszelf beheersen tot het bittere eind... Ons leven duurt tenminste veel langer. En kost dan ook veel meer aan bejaardenzorg, ouderdomsziekten en pensioenen. Zelfs de grotere kans op ziekte op jonge leeftijd compenseert niet voor de kosten van jaren langer leven en grotere kans op dementie, waar de kans voor 85+'ers zo'n beetje 50/50 is, als ik me de cijfers van een paar jaar terug goed herinner.

Ondertussen gaan torenhoge accijnzen niet helpen natuurlijk. Als rokers werkelijk verslaafd zijn, krijg je straks nicotinehoertjes, nadat ze op alles bezuinigd hebben om hun gewoonte te kunnen voortzetten. De (mocro)maffia zal de staatssecretaris erg dankbaar wezen voor de extra klandizie. En "de kinderen" die er zo pathetisch worden bijgehaald door ouders die ze zelf moedwillig op de wereld hebben gezet met de zekerheid van de dood, zullen ze ook nog wel krijgen met eerst een gratis of goedkoop pakje en daarna het maximum wat ze bij elkaar kunnen schrapen of stelen. Misschien zelfs met wat extra aanbod van zwaarder spul. En je bent echt geen betere ouder omdat je je kind in een gewatteerde cel stopt tot hij\zij\xij 18 of 81 is om de uiterste houdbaarheidsdatum maar te bereiken.

Dat gezegd hebbende, ik kan me leukere dingen voorstellen dan stinken naar rook. Je kunt nog beter aan de wiet gaan denk ik, tenzij je schizofreen bent aangelegd wellicht. Opiaten, alcohol, vreten, dat heeft tenminste nog een soort compenserende meerwaarde qua genot. Roken levert je vooral een hoger risico om langzaam te stikken door emfyseem of op relatief jonge leeftijd te sterven door (long)kanker. Zoek eens wat anders. Probeer op z'n minst vapen als je het roken niet kunt\wilt laten. Maar je moet het helemaal zelf weten. De overheid is niet je vader of moeder en ook die bepalen dat niet (meer).