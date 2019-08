Het is niet het AD dat geweld uitlokt door dit te signaleren, het is de wetgever die vergeten is dit strafbare feit uit te sluiten van het burgerarrest.

Deze week is een symbolisch verbod tegen symbolische gezichtsbedekking ingegaan. Na 14 jaar werd de motie Wilders uitgevoerd, zonder enige intentie daadwerkelijk te gaan handhaven. Gedogen in de polder. Alles pais en vree, iedereen tevreden, totdat het Algemeen Dagblad publiceerde over een setje Galliërs, een vergeten groep handhavers, de burgers. Toen had de boodschapper het gedaan.

Lang voor de landelijke politiek het verbod aankondigde, stond president Femke Halsema van de Nieuwe Republiek Amsterdam op haar zeepkist te galmen dat ze binnen de grachtengordel zelf bepalen welk deel van het wetboek gebruikt wordt. Het verbod werd een politiek instrument om mee te profileren. Voor- en tegenstanders pakten hun mediamomentjes.

De landelijke politiek verbood de boerka, om aansluitend te zien hoe deze wordt gedoogd door de lokale politiek. De politie publiceerde zelfs creatieve oplossingen voor een nog niet voorgekomen probleem. Deze besluiten werden in een ongekend tempo genomen. Hier was bewust in het wetboek een weeffout gemaakt, de Raad van State had deze ellende al voorzien.

Men was alleen het burgerarrest compleet vergeten. De Nederlandse burger heeft een zelfstandige bevoegdheid te handhaven. Het is niet het AD dat geweld uitlokt door dit te signaleren, het is de wetgever die vergeten is dit strafbare feit uit te sluiten van het burgerarrest. Dat is gewoon een harde fout van de Kamer. Huiswerk niet gedaan, daar worden louter anderen voor gestraft.

Een burgerarrest waarin alleen proportioneel geweld wordt gedoogd tijdens én direct aansluitend aan het delict. Alleen bij heterdaad. Je mag gepast geweld gebruiken om een delict te stoppen en een verdachte voor de politie beschikbaar te houden. De vraag is natuurlijk direct wat wel of niet gepast is. Wat mag wel? Wat gaat te ver?

Natuurlijk mag bij een moordenaar of aanrander een stuk meer dan bij een inbreker of winkeldief. Per geval wordt er anders beslist na een uitgebreide weging door magistraten, en de burger heeft maar correct in te schatten op basis van onleesbare wetgeving in Oudnederlands taalgebruik terwijl die onverwacht met een extreem heftige situatie wordt geconfronteerd.

Deze lat ligt bij een stukje geweldloze gezichtsbedekking nogal hoog. Dankzij de ongekende en onbeperkte barmhartigheid richting criminelen die de togabrigade bevangen heeft, verwacht ik oprecht dat de rechtbank geen enkel geweld zal dulden. Vastpakken zal al een brug te ver zijn. Helaas komen we dat pas definitief te weten na een aantal uitspraken, als het schip al gezonken is.

De gewenste situatie, dat alle moslima's zich netjes aan de Nederlandse wet houden is utopisch. Derk Sauer heeft volledig gelijk, deze nieuwe wet maakt van de boerka en niqaab een politiek statement, en zal meer mensen aanzetten deze te dragen. Deze religieuze symbolen hadden al een functie als religieus vlagvertoon, en deze wet versterkt dat effect.

Het lukt de regering al niet effectief op te treden tegen uithuwelijken in het buitenland, genitale verminking of gebrekkige educatie met islamitische inslag. Toch was de verwachting dat in dit dossier het kabinet plotseling zou excelleren met een stukje wetgeving dat totaal niet te handhaven is. Albert Einstein had al een mening over die denkwijze.

Andere clubjes zoals Antifa plegen met gezichtsbedekking ernstige delicten, allemaal zwarte kleding aan, en daarmee ontspringen ze de dans. De miljoenen vreedzame betogers in Hong Kong gebruiken lasers om de automatische gezichtsherkenning van camerasystemen te frustreren. Zonder specifieke wetgeving wordt cameratoezicht zinloos.

Voorstanders van gezichtsbedekking roepen dat het allemaal vrijwillig is. Dat zal voor een aantal vrouwen zeker gelden, maar echt niet voor alle. Subtiele dwang vanuit groepsdruk, of gewoon de harde hand van een echtgenoot die de Koran te letterlijk leest. In islamitische landen zitten vrouwen die hun hoofddoek afdeden gewoon jaren in de cel.

De islamitische aanname dat er een noodzaak om vrouwen te bedekken is ook zeer denigrerend naar moslimjongens. Alsof zij gelijk in een oversekste toestand komen als ze een ontblote enkel zien. Alsof deze gasten niet normaal met vrouwen kunnen omgaan. Een soort geestelijke beperking dat ze alleen bronstig gedrag kunnen vertonen en gaan sissen en fluiten. Ze kunnen ook best normaal doen.

Moeiteloos wordt raamprostitutie afgeschaft omdat een deel van de vrouwen gedwongen wordt. Een andere symboolmaatregel waar de criminele foute pooier de dans ontspringt. Waarbij de kwetsbare vrouwen verdwijnen naar een internet met veel minder mogelijkheden tot effectief toezicht. Het probleem is van het straatbeeld, uit het oog, uit het hart.

Zelfs de Volkskrant geeft in een artikel toe dat voormalig Nederlands Indië langzaam de sharia wordt ingevoerd. Waar seksuele vrijheid verdwijnt. Waar kledingvrijheid verdwijnt. Als we ons aanpassen aan een religieus ingegeven politieke ideologie, continu buigen , nemen we afscheid van de multiculturele droom en bereiden we ons slaafs voor op een nieuwe periode van monotheïsme.

Dit gaat om geloofsvrijheid. Vooral de vrijheid niet in de islam te geloven en de vrijheid niet te geloven.