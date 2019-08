Kein keloel fussball spielen! Het is tijd om lekker op de bank te hangen, vrouw naar judoles sturen, kinderen naar opa en oma, hond in de mand, pils erbij, gedachten op 0, telefoon uit, hoppa voetballen kijken! Elf knakkers die achter een bal aanhollen en daar heeft dan een heel team mensen heel lang over nagedacht, hoe Pietje of Sjakie in de bal moet komen als Fredje of Willempje diep gaat terwijl Klaasje of Henkie een loopactie maakt, en daar gaat dan een stadion vol volk heel hard op schelden. Mooi toch? Allerfijnste pik onder de voetbaltrainers is Leonid Slutsky, een of andere Rus die coach is van een club uit Arnhem. En dat komt in actie tegen Ajax, titelfavoriet en de beste club van ’t land. Eredivisie is gisteren begonnen met Zwolle tegen Tilburg (1-3) en dit is de op papier beste pot van het openingsweekend. Kijken op de betaalFox of zondagavond pas bij de NPO - straks om 20.45 ook nog Twente - PSV. Joepie.