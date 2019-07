Nog drie dagen tot de Nederlandse rechtstaat zichzelf definitief schaakmat zet door een verbod in te voeren dat we toch niet gaan handhaven. Op eindstrijdfora hebben ze er in ieder geval zin in en mengen zelfs veroordeelde jihadisten zich in de discussie. Een online voyeur beschrijft de sfeer als volgt: "Ze roepen op tot verzet en geweld tegen ongelovigen en de overheid. De spanning loopt nu extra hoog op. Moslima’s hitsen ook elkaar op en geven raad hoe zich te verweren tegen dat boerkaverbod. Men denkt er zelfs aan om zichzelf te ’bewapenen’ op straat met pepperspray en stunguns." Filmpjes zoals de onderstaanden van Abou Hafs waarin de "zelfbewuste moslimvrouw" een hart onder de riem wordt gestoken en waarin het boerkaverbod de nieuwe jodenvervolging is, zet de toon wel zo'n beetje. Verder betaalt politieke partij NIDA die paar boetes die wél uitgeschreven gaan worden en dan is het cirkeltje wel weer rond, en is Nederland weer net een stapje verder verwijderd van hoe dit land ooit bedoeld was.