De beste intenties in de beste handen

Marieke Koek is niet alleen president van het Haagse Gerechtshof, ze is ook nog eens voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie Rechtspraak dus zij kan het weten. "Een rechter heeft een enorm belangrijke rol in de samenleving. Als die samenleving verandert, moeten wij mee veranderen, ook als het gaat om hoe wij onze mensen werven." Ah, ja, de verandering. Nja, *in principe* staat hier natuurlijk helemaal niks geks, dus laten we de pleister er maar gewoon even snel af trekken want het jeukt: wat nou als Marokkaanse rechters waarbij (net als bij Marokkaanse politieagenten) tribale loyaliteit een factor blijft, gaan beslissen over daders uit datzelfde parallelle waardesysteem? IS DIT ONS LAND DAN NOG WEL. Het exact 1-jaar-oude gebed van D66 is in ieder geval gehoord.

De taaltoets voor aspirant-rechters is trouwens recentelijk ook "aangepast". "Om de drempel voor mensen met een migratieachtergrond aan te passen, is recent de taaltoets aangepast (...). "Als in die test ook een vraag wordt gesteld over een oud spreekwoord dat onze grootmoeders nog gebruikten, dan kun je je afvragen of je daarmee selecteert of iemand een goede rechter wordt."" Nou, reken maar dat als we straks weer eens voor een embed-rechter staan en deze niet weet wat "In Charons boot treden" betekent, wij de hele fucking kamer wraken!