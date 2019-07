Geen grapjes meer over dope, hoe Bjarne Riis veertig procent van de tijd aan het infuus lag (en zestig procent heel goed was) en piemels op de weg. Vandaag draait het allemaal om NEDERLAND óns land waar een klein land groot in kan zijn. Jaloersmakend patriottisme zoals alleen wij dat kunnen: met een bos schimmelige wortels op je kop van links naar rechts sjouwen om een stel voetballende meiden naar de finale te brullen. In casu Steven Kruijswijk naar het podium te krijsen. Kruijswijk staat vierde in het klassement, dus hij moet óf Jody Bernal, óf Julien Alaketonen, óf Geraint Thomas voorbij. Gaat-ie ze allemaal voorbij wint-ie de Tour ook nog eens. Dus allemaal juichen voor NEDERLAND, voor het rood-wit-blauw, voor Brabant, voor de koning, je maintiendrai, voor de molens, voor de dijken, voor de klompen, voor Pim Fortuyn godverdomme, hij gaat winnen de zilvervloot - en verder gewoon lekker bier drinken voor de televisie. Een wegens modderstromen ingekorte etappe van 59 kilometer met een gigaklim van 33,4 kilometer naar skioord Val Thorens, bekend van kotsende tieners en 'Dutchweek': een week lang samen met Wolter Kroes en Frans Duijts de onbehouwen polderproleet uithangen in de Franse sneeuw. Hup Kruijswijk, hup, live op NPO1.

UPDATE: Lekker De Plus van de Jumbo! Nederlandse supermarktformatie sloopt peloton. Franse held Julian Alaketonen eraf. Kruijswijk op weg naar podium!

UPDATE: Nibali aka De Haai was vergeten dat er geen afdaling na de berg zat - desondanks wint hij. Bernal wint Tour. Kruijswijk op het podium!

UPDATE: GeenStijl had Tour-winnaar natuurlijk goed