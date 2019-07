De Tour de Ketonen gaat de komende dagen zo hard aan als een bloedzak die ontploft in je cornflakes. Het allesbeslissende drieluik in de Ronde, alwaar de belangrijkste inwoner van Nuenen sinds Vincent van Gogh een reële kans maakt op de eindzege: Steven Kruijswijk. Die Nederlander doet het veel te goed als concurrent van de frambozische thuisfavoriet Thibaut Pinot, dat de Tour-directie maar even een clubje controleurs op een onorthodox tijdstip voor de busdeur heeft geparkeerd. Allemaal om Steven uit zijn concentratie te halen. Opzouten, Fransen, onze fietsende vakkenvullers van Jumbo-Visma (wtf is dat Visma eigenlijk) rijden SCHOON, op water en bloemkool. Net als Richard Virenque destijds zo hard ging fietsen van een broodje Paturain. HUP GELE MAKKERS

REBUS! Galibier - Gali = ?