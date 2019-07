Profwielrennen, na een familie in de Italiaanse maffia de meest gesloten cirkel van de planeet. Circa tweehonderd gladde aaltjes met een goed slot op de hotelkamerdeur fietsen 21 etappes van een kilometertje of 200 door Frankrijk. De helft van de etappes is geen zak aan en dan kun je je kennis over kastelen bijspijkeren, mits je nog niet in slaap bent gevallen bij het oeverloze gezemel van NOS-commentator Herbert Dijkstra - de enige man ter wereld met een lager sexappeal dan een zak kruimige aardappelen. Kijk desalniettemin NOOIT naar de Belg, wat zogenaamde 'wielerexperts' ook zeggen, want we wonen hier verdomme niet in België. Enfin, Frankrijk heeft dan wel alle oorlogen verloren waar ze aan mee hebben gedaan, het heeft ze in ieder geval een mooi zwik kastelen opgeleverd. In onderhoud zijn ze evenwel hartstikke slecht dus de meeste van die dingen zijn tragische ruïnes.

Wie op zijn fietsje van 10.000 euro deze onmenselijke prestatie in de snelste tijd volbrengt wint de Tour de France en dat is eigenlijk de enige spelregel. Ben je leider van het algemeen klassement krijg je een gele trui, zodat iedereen weet wie ze over acht jaar uit de uitslag moeten schrappen. Ben je een Fransman en doe je heel erg je best in bergetappes, dan krijg je een witte trui met rode stippen. Ben je goed in sprintjes maar ga je heuvelop bijkans achteruit dan krijg je de groene trui.

Dan de stijlloze voorspelling voor het algemeen klassement. Deze knakker gaat winnen:

Hij heet Bernal en hij fietst voor het Britse Team Ineos. Dat is een heel onsympathieke ploeg, iedereen heeft een hekel aan die lui, omdat ze hartstikke schimmig zijn. Er fietst ook een Nederlander voor Ineos: Wout Poels. 'Men' zegt dat Wout Poels eens een keer voor zijn eigen kans moet gaan, maar Wout Poels is heel blij met een gevulde bankrekening en geef hem eens ongelijk in tijden waarin veel Nederlanders van pure financiële ellende niet eens meer op vakantie kunnen. Gelukkig doet de patron van de ploeg, de enige Keniaan ter wereld die niet doet aan hardlopen Chris Froome, niet mee. Op Twitter heeft Froome altijd een grote bek en blockt hij iedereen de moeder, terwijl de hele wereld weet dat zijn vrouw de social media doet en dan weet je ook wel wie daar thuis de broek aan heeft. Deze complete fluim van een kerel werd vorig jaar verslagen door zijn teamgenoot Geraint Thomas, die ineens heel erg goed was en waarvan niemand nou eigenlijk begrijpt waarom dat was. En nu is er dus deze Bernal, een 22-jarig supertalent uit Colombia, en dat terwijl Colombiaanse hulpmiddelen niet eens heel erg bevorderlijk zijn voor de prestaties.

Naast Bernal en Thomas ook hoog in het klassement: Nairo Quintana, nog zo'n maffe Colombiaan, en Adam Yates, die wisselt iedere etappe stiekem met zijn broertje Simon Yates en nu staan ze allebei aan de start, dus het kan zomaar zijn dat ze er nu ineens niks van bakken. De Fransen Thibaut Pinot en Romain Bardet, te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken, alsook onze eigenste Nederlander Steven Kruiswijk. Dat is een soort Robert Gesink, ware het niet dat Kruiswijk niet lijdt aan de Ziekte van Asfalt. Derhalve gaat Kruiswijk in de top 5 eindigen, al is hij niet zo goed als Tom Dumoulin - die doet helaas niet mee.

Zijn er nog meer Nederlanders die wat kunnen? Jawel, deze knakker:

Dylan Groenewegen uit Amsterdam. Uw schoonmoeder fietst harder bergop maar als je hem met nog 1 kilometer te gaan zegt dat er aan de finish een fles champagne en een stel lekkere wijven staan te wachten kan hij fietsen als een grote. Een man voor de eindsprintjes dus, en iemand die vandaag de eerste etappe gaat winnen. De groene trui gaat gewonnen worden door Peter Sagan, dus daar hoeft Groenewegen zich niet op te richten. Dan de andere 'snelle mannen' die je op (had) moet(en) stellen in je Tourploegje (naast Groenewegen en Sagan dus): Elia Viviani, Caleb Ewan, Michael Matthews, Alexander Kristoff. Mocht je er nog meer zoeken kun je ook nog kiezen voor de Italianen Sonny Colbrelli en Matteo Trentin, maar die hebben de mentaliteit van een pak vla. Vergeet André Greipel, die reïncarnatie van een beul is 93 jaar oud. Ook niet vergeten op te stellen in je Tourploegje (hierrrr een leuke waarvoor je je nog kan inschrijven), deze dude:

Julian Alaphilippe. Of zoals oud-wielrenner Thomas Dekker 'm noemt: Allapielieppie. Die knakker is nog geen twee turf en in de kroeg speelt hij niks klaar, maar gooi er een beetje toverdrank in en hij fietst als een volwassene. Wat overigens ook geldt voor Wout van Aert, die je als Klassiekerrenner normaal gesproken nooit zou opstellen in je Tourploegje, maar hij is lekker in vorm (won dikke etappes in Dauphiné) en ach je moet wat. Niet meer opstellen: Alejandro Valverde. Die is 300.

Voorts moeten we in wielerland maar eens stoppen met de verkettering van Lance Armstrong en de ophemeling van Eddy Merckx. Die laatste is zogenaamd de Diego Maradona van de wielersport maar ondertussen is hij, in een tijd dat de opsporingsmogelijkheden uitermate mager waren, ook gewoon een paar keer gepakt op drugsgebruik. Dat zo'n man zichzelf met droge ogen een kampioen kan noemen terwijl Armstrong door het putje is afgevoerd is eigenlijk te walgelijk voor woorden, maar zo is die wielrennerij: hypocriet. Lance, de grootste kampioen sinds de Gewiss-ploeg met absolute eindbaas Evgeni Berzin. Mocht u zin hebben om te kijken doet u dat HIER op NPO en dus niet op de Belg. Hup, alle Nederlanders.