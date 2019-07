Even op een rijtje zetten welke Tours allemaal spannend waren. De Tour de Epo van 1994, dan de Tour de Mister 60% van 1996 (zie masterlijke video na de klik), alle Tours de Teamdoping met Lance Armstrong, niet te vergeten de Tour de Floyd van 2006, de Tour de 'Mexico is ook een soort Italië' van 2007, toen de Tour de Saunier Duval van 2008 en uiteraard de Tour de Cero Cero Cero Cero Cinco van 2010. MAAR NU, in 2019, na jaren van droogte eindelijk weer. De Tour de Ketonen. Het is SPANNEND. Julian Alaketonen staat op kop, hij wil die gele trui maar niet verliezen, de Colombiaanse klimgeit Egan Ketonen nadert, net als de winnaar van vorig jaar Geraint Ketonen, alsook nummer vier ONZE Steven Ketonen en nummer vijf, de Franse klimmer Thibaut Ketonen. Vandaag de prachtetappe naar Tignes, finish bergop, dat de beste ketonengebruiker moge winnen, live op NPO1.

Toen iedereen nog clean reed

U zit gelukkig tenminste niet naast deze zure huilstruik