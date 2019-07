Nadat Prodigy-voorman Keith Flint besloot vroegtijdig uit de simulatie te stappen was er weinig reden om nog naar Lowlands te gaan. Laten we eerlijk wezen: slechts twee artiesten zijn het nu nog waard om richting het met heuptasjes gevulde polderweiland af te reizen: The Smiths-gitarist Johnny Marr en rapmeester A$AP Rocky. Maar de komst van laatstgenoemde is uiterst onzeker. Meneer Rocky zit momenteel in een hotelgevangenis te Zweden (PIC). De rapper en zijn entourage werden onlangs in Stockholm hinderlijk lastiggevallen door een stel gedrogeerde """Zweden"""", een schermutseling die keurig door Rocky op beeld werd vastgelegd. Wat hij niét op zijn socials postte was hoe ze deze vlegels een paar zeer gerechtvaardigde tikken gaven. Fast forward naar vandaag: Rocky wordt vervolgd voor mishandeling, aldus een woordvoerder van IKEA, en blijft tot die tijd in de bak. Maar HO EVEN stelletje kutzweden, dat gaat zomaar niet. 's Werelds machtigste man Donald Trump is namelijk een makker van Kanye West die weer vrinden is met Rocky. En desgevraagd springt The Donald op de bres voor de artiest middels een dikke tweet. Het heeft nog geen effect gesorteerd, want de Zweedse premier Löfven heeft aangegeven weinig voor hem te kunnen beteken. Vandaag volgde Trump met een minder vriendelijk twitterbericht, waarin we lezen dat Rocky nu heel snel moet vrijkomen OF ANDERS!!1 En daarmee lijkt 's lands op één na leukste festival te zijn gered. Thank you Donald, very cool!

