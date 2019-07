FOTO (ANP) - Mensen op terras, vermoedelijk geen Telegraaflezers

We moeten het hebben over de prijzen van drank op een terras. Die zijn namelijk nogal hoog en het zit Telegraaflezers Henk Mulder te Zwolle, P. v/d Laan en J. Koenders uit Bilthoven zo onderhand tot híér. Er zit niets anders op mensen: het is tijd voor een Nationale Terras Discussie met Nationale Terras Tafels, een Nationale Terras Raad en een Nationaal Terras Protocol waarin voor eens en voor altijd duidelijk wordt gemaakt dat op een terras in Nederland, Het Land Dat Van Ons Is, een biertje 2 gulden kost en een glaasje limonade 50 cents. En dat de ober je aankijkt als hij je glas op je tafeltje zet. Het is tijd. Kom in verzet.