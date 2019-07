Wat hebben wiskundigen, stratenmakers, betonstaalvlechters, fotolaboratoriumbedienden, muziekprogrammeurs, oncologen, vioolbouwers, matrozen bovendek, vinologen, badmeesters B-diploma afzwemmen, touwslagers, meteorologen, masseuses, professioneel worstelaars in de Mexicaanse discipline, grimeurs, dierenartsen met geleedpotigen als specialisatie, biochemici, leerling-bakkers en Mark Rutte gemeen? JUIST, ze willen allemaal koude pils tegen een zachte prijs. Nou ja, behalve Mark Rutte dan, want het is ZIJN SCHULD met zijn gore btw-verhoging dat een rondje terraszuipen weer 8 % duurder is geworden. Blijkt allemaal uit veldwerk en dus is het waar. Goedkoopste stad om te tanken is Zwolle en de duurste stad is, je verwacht het niet, Amsterdam, al heb je daar 9 van de 10 keer een Engelstalige ober die toch niet naar je tafel komt, verveeld voor zich uit zit te staren en als je 'm een vraag stelt hij je ongeïnteresseerd poogt weg te wuiven naar een concurrerend etablissement - dat alles uiteraard niet in het Nederlands. Zo, bent u weer helemaal bijgepraat, tabelletje na de klik. Throwback naar die keer dat 100.000 bier in Utrecht nog wel te betalen was eveneens na de klik.

Prijs voor 2 koffie (boe) + 2 fris (boe) + 2 rosé (boe) + 2 bier HEUJJJ