Aan tafel zat namelijk een dominee zonder god, die een nieuwe religie aanroept om de knoet over het klimaatprobleem te kunnen leggen: Gerrit Hiemstra, de Weerman van de Apocalypse. Maar de manier waarop - reflecteren op haattweets om alle ongelovigen voor ketters uit te maken - stopt wel de 'weer' in 'weerzin'. Wij hebben gewoon lekker gezwommen en gebarbecued gisteren, en daarna zonder noodlottige gevolgen naakt geslapen MAAR DAT WORDT OOK AL AFGERADEN. Hou toch op man, met al die schuld en schaamte en prekerige bangmakerij. Dat de Jineks en Hiemstra's en al die andere televisiedominees en courantenpredikanten van deze wereld zo dringend op zoek zijn naar zingeving, daar hoef je de rest van het land toch niet mee te geselen?

Wij houden het simpel. Hier is de vlag van ons land. Met daarop LIVE de temperatuurstand van het land. Houden we voor u bij. Zonder oordeel, en met maar één advies: doe lekker wat je zelf wilt - of dat nou luieren met een blik radler aan de rand van het zwembad is, of diep verborgen in de laatste koele hoek van je kelder. Het wordt vanzelf weer maandag najaar.

UPDATE 08u17: Afgelopen nacht was de warmste ooit gemeten.

29,1

Hel en verdoemenis wint geen zieltjes meer, Huilstra