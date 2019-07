Het afgelopen etmaal gingen de beschietingen over en weer maar geen van de partijen heeft de ander dodelijk weten te raken. Wel is er veel collateral damage in de plotseling opgelaaide Boreale Strijd tussen de partijmammoeten (Jezus, deze woordspelingen worden onderhand ook wel een beetje sleets hè?): Thierry beweert in een door hemzelf (of in ieder geval op zijn computer) geschreven onderzoeksrapport, dat via een kuchende man in een omgevolkte wijk in handen van GeenStijl terecht gekomen is, dat Otten via 'een minnares' aan iemand anders bonussen uitkeerde, met Forumgeld. Otten beweert op zijn beurt in het AD dat Baudet zijn vakanties naar Thailand ('met een vriend') betaalt van partijgeld. In de gedemilitariseerde zone duikt nu alsnog een jaarrekening op, voorzien van accountantszegel, en in de partijkazerne van de Eerste Kamer wachten senatoren op het juiste moment om partij te kiezen: bij Thierry blijven, of met Henk mee? LIVE nieuwe veldslag bij de oorlogscorrespondenten van NIEUWSUUR OP DE STREAM.

