Het Forum voor Democratie beschuldigt Forum voor Democratie Eerste Kamerlid Henk Otten ervan dat hij een poging tot fraude heeft gedaan en is een procedure begonnen om hem uit de partij te zetten. Dat meldt de partij op de eigen website. De naam van Henk Otten wordt niet genoemd, maar het gaat om een ex-penningmeester die op 25 april is afgetreden als bestuurslid van de partij en laat nou net op die dag ex-penningmeester Henk Otten zijn afgetreden als bestuurslid van de partij. De beschuldigingen blijven verder nogal vaag: er zou geen verantwoording zijn afgelegd over 'contante betalingen' voor 'boeken en FVD-promotieartikelen' en er is sprake van een 'ongeoorloofde betaling aan een relatie' en een 'samenspanning'. In het bericht staat verder niets over Ottens lidmaatschap van de Eerste Kamerfractie. Eerder mocht Otten nog lid blijven, als hij zijn muil zou houden. Dat deed hij vervolgens niet. En nu dus deze lekker vage mededeling op een dag vol ander nieuws. Opvallend. Maar zo'n typische kartelpartij-achtige streek zou FvD natuurlijk nóóit uithalen.

UPDATE: Reactie Otten: "Ontving zojuist van Baudet en Rooken brief waarin mijn FVD-lidmaatschap wordt opgezegd. Volgens de beproefde #methodebaudet wordt mij deze keer "fraude" in de schoenen geschoven om politiek af te rekenen. Sta volledig achter het gevoerde beleid, dit is smaad! Blijf gewoon lid EK."