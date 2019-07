Gekregen van een kuchende uil in een regenjas: 190724v3 Intern onderzoeksrapport.pdf, opgesteld door het bestuur van Forum voor Democratie om de "fraude" van Henk Otten aan te tonen. Hieronder leggen we uit waarom we daar aanhalingstekens bij zetten.

Wij blij: 'hee het rapport dat Henk zélf nog niet eens gezien heeft', en toen ff zuchten: 'Dat wordt geen bbq-kip aan het spit, maar een lange avond stukken doorspitten'. Maar dat valt dus enorm mee. Er zitten namelijk nul bewijsstukken bij het onderzoeksrapport (dat door Thierry zelf is geschreven). Geen ondertekende verklaringen van betrokkenen, geen bonnetjes, geen hoor en wederhoor zoals je normaal in een zo'n integriteitsrapport zou verwachten (en waarvan Otten al zei dat hem niks gevraagd of voorgelegd was). Dit leest als iets wat de advocaat van Patricia Paay zou inleveren bij een onderzoekscommissie. Let u even op:

1. Het rapport stelt dat Forum zich genoodzaakt zag om bij BiZa te melden dat er mogelijk fraude is gepleegd met subsidiegelden. BiZa reageerde eerder vandaag dat zij geen reden hebben om te denken dat dit waar is.

2. Het rapport stelt dat de externe accountant van Forum "geen goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven" over de jaarrekening van 2018. Maar de FvD-accountant en BiZa verklaarden vandaag: niks mis met die jaarrekening.

3. De bevindingen in het rapport komen bijna letterlijk overeen met de verklaardraad die Henk Otten vanmiddag dropte, tot op de bedragen nauwkeurig. Het enige verschil is: het bestuursrapport is verwijtend van toon, de toon van Otten is verklarend. GS heeft gewederhoord bij Otten: Hij heeft het rapport zelf nog niet eens gezien. (Ghe. Bij dezen, Henk...)

Wat staat er dan wel in? Dat Otten een betaling aan "een minnares" gedaan heeft, en dat geld weer doorgesluisd "Als 'bonus' aan een ander aan FVD-gelieerd persoon". Bewijsstukken ontbreken. Ook zou Otten contant geld in zijn eigen zak gestoken hebben, waarmee mensen op Forum-evenementen prullaria hebben gekocht: "Dat contant geld, opgebracht door onze leden die op events onze sjaals, petjes, boeken van Baudet, Hiddema etc. hebben gekocht om de partij te steunen, [is] spoorloos verdwenen." Wederom geen bewijsstukken in het door het bestuur opgestelde rapport. Anders gezegd: je kan wel zware beschuldigingen op briefpapier van je partij zetten, maar zonder een snipper bewijs nemen we dat niet per definitie serieus. Zeker niet als het publieke verhaal van Otten op de belangrijkste punten HETZELFDE vertelt. Iemand zal met bewijsstukken moeten komen. En ook dat vroeg Otten zelf ook al: gooi die boeken & jaarrekeningen maar open...

Tot die tijd steken wij alsnog de BBQ aan. Mogelijk met het rapport 190724v3 Intern onderzoeksrapport.pdf. Hoewel: kun je met een dolk van acht pagina's eigenlijk wel een vuurtje opstoken?

Zinkend Update: Otten richt nu al zijn kanonnen op de admiraal van de Renaissancevloot en verklaart tegen AD dat Thierry van partijgeld op vakantie naar Thailand ging.

Media Update: Otten zit om 22u bij Nieuwsuur. Graag netjes bronvermelding bij de herkomst van het rapport, televisiemakkers!

UPDATE 21u05: Naar aanleiding van berichtgeving op GeenStijl zet Forum de (verkorte) jaarrekening online., samen met een accountantsverklaring.

Jaarrekening hierrr, accountantsverklaring daarrr. Oordeelt u zelf.

Baljeu heeft nu ook een tank

Metadata van het rapport