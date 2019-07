Zonder de naam van Henk Otten te noemen, werd ex-penningmeester Henk Otten gisteren geroyeerd door Forumbestuurders Thierry Baudet en Rob Rooken omdat hij nog meer financiële malversaties zou hebben gepleegd. Dat ging niet bepaald in stilte (wie dropt er nou heet politiek nieuws in het midden van een doodstil reces?). Niet alleen houdt Otten zijn senaatszetel (waardoor niet FvD maar alsnog vvd de grootste wordt in de Eerste Kamer), Henk de Tank laat zich ook niet zomaar uit de weg royeren. In een Wraakdraad des Doods die ook na 18 pils nog steeds pijnlijk is, onderbouwt Otten waarom hij aangifte zal doen tegen Baudet en Rooken, en kunnen we nu dus niet anders dan spreken van LPF-ACHTIGE TOESTANDEN!!1! Nu alleen die smoking gun in de fractiekamer nog, qua wat heeft Otten financieel dan precies verkeerd gedaan?

UPDATE: Huhwat. Volgens fractievoorzitter Cliteur is het nog helemaal niet zeker dat geroyeerd (!!!) partijlid Otten de Eerste Kamerfractie verlaat.

UPDATE: Baudet reageert. Met een essay. In het Duits. Over iets heel anders?

UPDATE: Smoking Gun gevonden op FvD-kasteel? (Sorry)(Het is de hitte)

UPDATE: MinBiZa heeft "geen reden om te denken" dat Henk zijn Tank met subsidiefraude gevuld heeft. Plot, dikker.

UPDATE: Het plot is nu bijna net zo dik als Henk Otten zelf. Volgens de accountant van FvD was de boekhouding correct.