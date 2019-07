Ja jongens hier is het toch VEEL TE WARM VOOR. Hier is een foto van het Plein van de Hemelse Vrede Verzengende Hitte om het simpel uit te leggen, al het voorgaande staat in deze holderdebolder escalatieladder. Op de afbeelding zien we Thierry Baudet voor Henk de Tank. Thierry heeft een stevig ego dus die denkt Henk wel ff tegen te kunnen houden. Maar Henk is ook niet voor een kleintje vervaard en zegt dat ie niet alleen is: hij heeft een colonne van Forumsenatoren achter zich die met hem mee af willen splitsen over Thierry heen willen walsen. Sowieso Cliteur, denken we, want die wilde Otten niet uit de fractie flikkeren. Hoe het afloopt? Ja geen idee het is al lastig genoeg om 1 oververhitte thermometer in de gaten te houden vandaag. Maar ongetwijfeld later meer: Henk zit bij Nieuwsuur vanavond...

Anderen bij Forum zijn wel blij vandaag