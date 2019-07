Er is iets mis bij de brandstoftoevoer van Schiphol, waardoor tientallen vluchten niet kunnen vertrekken. Gelukkig voor eventuele gestrande reizigers is het verder helemaal niet HEET vandaag, maar dat heeft volgens een woordvoerder helemaal niks te maken met de totale faal van het systeem van Aircraft Fuel Supply. Hopelijk kan bijtanken aan een van die peperdure luchthavenbars nog wel. Het is onduidelijk wanneer de storing is verholpen.