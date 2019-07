We gaan volle bak de openbare oven in, terwijl de koperen ploert in recordtempo de bolletjes verschroeit met z'n Zonnekracht des Doods. Eitjes bakken op de motorkap alles. Het RIVM heeft HET HITTEPLAN DES DOODS uit de kast getrokken - en dat allemaal aan de vooravond van Pride Week. Jonge kids extra veel drinken, bejaarden balancerend op het randje en de mannen en vrouwen in de stad lekker luchtige kledij om de billetjes. Tevens een oproep dat we allemaal een beetje op elkaar moeten letten want het kan donderdag VEERTIG GRADEN worden. In Zuid-Spanje noemen ze dat 'woensdag' maar hey, laten we maar gewoon genieten van de ophef. Drink water bier en HOU U VEILIG.

UPDATE: CODE ORANJE voor dinsdag. Woensdag en donderdag nog warmer.

RED DEZE ARME VROUW