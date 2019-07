We zijn op de grootste boerenbraderie van Nederland, met een opgevoerde Puch uit de vorige eeuw, een ouwe legerhelm die we nog hadden liggen en bak randstedelijke arrogantie branie. Dus wij zeggen tegen de Man van Staal: jij gaat in een roze pak op die brommer, en jij gaat de kneuzenklasse winnen voor ons. NOU. Meneer de Huisduitser kwam bepaald niet als eerste over de finish, dus wij stonden weer mooi met onze pik in het zand. Amsterdam 0 - Achterhoek 1. Gelukkig is er meer in het leven dan zandhappen op een crossbaan, dus na een paar pils doken we maar gewoon weer in het festivalgeweld de festivalgemoedelijkheid en de alles komt goed & niks is onmogelijk sfeer.

Dus Spartacus is met z’n moleskine en een kroontjespen weer over het immense terrein aan het dolen om zijn etnoculturele inburgering een Leitmotiv te geven, Ronaldo stond opvallend hard mee te blèren met WC Experience, Pritt zit met z’n koters in de klimrekken van het Blagenparadijs (zo kent u hem inderdaad helemaal niet, nee) en Mosterd is de lul want die moet de riders van al onze sterretjes in de Schaterbar regelen (”Een discman met het verzamelde werk van Paul Weller”, serieus, Ruud Smulders?), want vanavond staan we zelf met opstakomedie op de planken. Mot kunn!

P.S. ‘Onmundig’ is de correcte spelling van ‘onmeunig’. EINDE DISCUSSIE.