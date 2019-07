Daar zit uw redactie dan. Op een camping met een brommer en een paar pijpjes Grolsch. "Keihard" ""aan het"" """werk""". Nee maar serieus. Wij laten uiteraard Tom Staal alle kastanjes uit het vuur halen terwijl we ons helemaal het snotje aan het zuipen zijn tijdens het sfeer snuiven op het mooiste grootste beste superste festival van Nederland de Zwarte Cross. Iemand moet het doen, weet u wel. Het is hier fantastisch namelijk. En u had erbij moeten zijn. Maar deze video van Tom Staal is toch wel the next best thing. En tot morgen in de Schaterbar!

Niks is onmogelijk!

*plop*

Klaar voor de start

Kijk eens wie we daar hebben