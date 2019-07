Uit de hand gelopen schuurfeest met crossbaan is totaal uitverkocht, maar ALLES KOMT GOED want GeenStijl is uitgenodigd en we mogen gasten meebrengen.

Zwarte Cross-kaarten OMDAT HET KAN!

Polemisch pingpong met Tante Rikie liep gierend uit de klauw en nu zijn we dus naarstig op zoek naar een ouwe Puch en een pothelm voor Tom Staal, want de roze redactie gaat Zwart Crossen over twee weken. We mogen zelfs een zooi reag(l)uurders meenemen want 'dan komen die ook eens buiten'. Supergastvrij natuurlijk, en daarom moeten we streng zijn in de selectie. We kunnen niet zomaar elke aap achter z'n toetsenbord trekken om mee te nemen naar zo'n sjieke gelegenheid als de Zwarte Cross ("Ook veur blanken"). Bovendien hebben we bijdragers nodig die het benzinegeld in de roze racemotor betalen. Dus hebben we via de Premium Nieuwsbrief kaarten aangeboden aan bestaande leden. Maar we hebben er nog een zooi over. Tientallen dagkaarten én een paar sets weekendkaarten voor het verder stijf uitverkochte festival. HEEEUUUJJJ!

JE WIL ER BIJ ZIJN. WAT MOET JE DOEN?

Simpel. Premium Lid worden van GeenStijl. Iedere nieuwe Naober die OP DEZE PAGINA Lid wordt van GS, dingt automatisch mee naar twee dagkaarten voor donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag. Hoofdprijs: twee weekendkaarten + camping. Je krijgt ook nog al deze dingen + de strikt geheime Premium Nieuwsbrief. En dat voor maar 33 euro en 33 cent per jaar, Gaston!* KOOP DAN, doen we straks een biertje in de Schaterbar, want GeenStijl Offline staat zelfs in het blokkenschema voor de comedykroeg (echt!) en de voltallige redactie is er het hele weekend.

Liever niet in de ledenadministratie? Donateurs maken ook kans: stort 25 euro of meer in onze oorlogskas en ding mee naar VIP-kaarten voor de donderdagavond (epische dart showdown Barney vs Mighty Mike in een muzikale potpourri van vrolijke proletenpret). Donaties boven de 45 euro dingen mee naar alle dag- en weekendkaarten. Mail wel even een bewijs van betaling naar [email protected], zodat we weten waar we je kunnen bereiken als je wint!

*Disclaimer omdat het moet:

Proefabo's (eerste maand 1 cent) dingen niet mee. Kaartverdeling geschiedt op basis van loting en nee, daar huren we geen notaris voor in dat doen we gewoon lekker zelf. Voorkeur voor kaarten voor een bepaalde dag? Forward de bevestiging van je nieuwe lidmaatschap op [email protected] en vul je voorkeur in. Geen garantie op kaarten en over de uitslag wordt uiteraard niet verder gecorrespondeerd. Althans niet door ons. Donateurs die vergeten om ons te mailen, sluiten zichzelf uiteraard uit van winkansen, aangezien we dankbaar zijn voor je geld, maar niet weten waar we je kunnen bereiken.