Jullie hebben het vast gehoord. GeenStijl gaat de Zwarte Cross onveilig maken. Niet alleen vier feestelijke festivaldagen lang met stijlloze sfeerreportages, maar op vrijdag- en zaterdagavond ook met een absurdistische talkshow vol comedygeweld in de Schaterbar. Voor het eerst in de geschiedenis van het roze blog gaan we offline!

Vanaf ongeveer 20.30 uur barst het los. 'Geenstijl Offline’ heet het, en de bedoeling is dat u na een dik uur weer buiten staat en geen idee heeft wat u net is overkomen. Onze eigen Tom Staal heeft samen met Ruud Smulders (3FM, Alpaca’s, jijbuis) een zooitje ongeregeld bij elkaar weten te schrapen. Ruud, Smulders dus, zal u beide dagen kapotschieten met grappen en uw mond doen laten openvallen met acrobatiek van het niveau Russisch Staatscircus.

Op vrijdagavond zal de meest ongenuanceerde en oudste komiek van Nederland, Donald Olie, acte de présence geven. Althans, als hij het haalt tot vrijdag. De beste man is al zo oud dat er bij het boeken een clausule in het contract werd gezet dat indien hij, zoals verwacht, voor aanvang van het optreden komt te overlijden, je je geld niet terug krijgt. Met een beetje geluk sterft hij op het podium, dan hebben we in ieder geval vrolijk nieuws. Maar zonder dollen. Deze Donald gaat al eeuwen terug, is de koning van de slechte grappen en is zo tendentieus én nodeloos kwetsend dat als er niet minimaal tien mensen gekwetst uit de zaal weglopen, hij zijn werk niet goed gedaan heeft. Echter is dit wel écht zijn laatste optreden en daarom kondigen we met trots aan: ‘Donalds laatste kwartier!’, in de Schaterbar dus.

Op zaterdag wordt het maffer en maffer. Eerst wordt u opgewarmd door het olijke duo Altijd Larstig (gewoon een boer uit de buurt) en Rob Gas D’rop (soort Psy, maar met iets minder views). Jongens die elk kudtnummer zo hard weten te verkrachten dat het leuk wordt. Op dit moment gaan ze viral met 'Adje voor de Sfeer’. Als hun muziek u niet bevalt, dan gewoon kijken naar de gekke pakjes. Als zij u omver hebben geblazen, bent u er klaar voor en wel voor nog meer grappen. Voor die grappen hebben we Bram van der Velde uit België weggetrokken. Hij is geen Belg, maar hij woont er wel. Bram won veel prijzen, schrijft voor andere komieken en behoort al jaren tot de top van de opsta-comedy in Nederland (en België dus ook).

Wat doet Tom er eigenlijk bij? Nou, hij is niet bepaald iemand met de lach aan zijn kont. Tom schenkt de drankjes in, lult de boel aan elkaar en zal beide avonden iets doen met een MyStErY GuEsT - die zelf wellicht ook nog even het podium op zal kruipen. Die mystery guest maken we op vrijdag wel een keer bekend, eerst zien of ie 't haalt. Enfin. Op vrijdag en zaterdag bent u dus om circa 20.30 uur in de Schaterbar van de Zwarte Cross te vinden. Veel bier, staat koud, u mag op de foto met Spartacus, Mosterd is er ook, en Ronaldo is dronken.

En overdag? Overdag gaat Tom Staal nog effe de Brommerklasse winnen. Het draait zogenaamd niet om snelheid, maar met zijn opgefokte dubbelloops Magenta-racewapen Ralf Waldmann'd onze Tom iedereen helemaal de moeder. Daarnaast loopt de Patatbalie-Prins met zijn roze microfoon rond in het Blagenparadijs om uw kinderen een stevig lesje ondervragen voor te schotelen. De witste kindervriend van allemaal neemt wellicht wat jonge journalistjes mee op sleeptouw om wat artiesten te interviewen, jongens jongens wat spannend allemaal.

PS Roze huisvriendin Mandy Slim is er niet bij, want die is alleen clickbait.

PS2 We hebben nog gratis weggeefkaarten voor DONDERDAGAVOND met onder meer Bökkers, Barney vs. Van Gerwen, FMX-geweld en meer gedonder. S tuur een mailtje naar [email protected] met 'donderdag' als onderwerp en WIN!

