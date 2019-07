En Maxima maar zeggen dat de Nederlander niet bestaat. Nou, mooi wel, en ik heb hem gezien. Als etnoculturele daywalker sprak ik altijd van 'jullie' land, inmiddels spreek ik van 'ons' land. Want zoals Michelangelo's Pietà het epitoom van de renaissance was, zo is de Zwarte Cross dat van Nederland NV. Dít, is wat Thierry Baudet naar het front riep.

Darten

Een denksport, zonder meer. Weet je trouwens wie ik een handje heb gegeven en wie Mosterd heeft bedankt "voor alles wat hij gedaan heeft"? Barney. Weet je wie heel vriendelijk hoi zei toen ik hem star struck aankeek, fucking Michael van Gerwen GEK! Maar darten is zoveel meer dan een denksport, het is een cultureel instituut.

Vergeet maar dat Nederlanders het tweede couplet van het Wilhelmus kennen hoor. Weet je wat ze wel kennen? Het tweede refrein van "Atje voor de sfeer", namelijk "nana-nananananananana-na-na, atje voor de sfeer, voor de sfeer, atje voor de sfeer!" En die verbroedering rond een tekst waarvan in het midden blijft of het een gebod, vraag of these is, dat is wat een cultuur viriel en verankerd houdt.

Sinds de vriendschappelijke Barney vs Van Gerwen gisteren ben ik ervan overtuigd dat mensen niet zozeer fan zijn van een darter, maar van het darten zelf. En dat de winnaar bij elke wedstrijd op voorhand bekend is: het publiek. Wist u trouwens dat liefhebbers "Barney Army" scanderen, en 'Army' uitspreken als het Franse "Armeé". En u maar denken dat het darten impermeabel was voor verfijning. Als er 180 gegooid wordt, gooit iedereen trouwens z'n bier naar voren. Ik durfde niet.

Enfin, vandaag dag 2, straks Tom op de brommer op de racebaan. Sun's out, guns out. Morgen een nieuwe bespiegeling, onderstaand een aantal foto's!