Doen we toch maar mooi mee als klein doorvoer landje hè! Onze filiaalmanager al voor de tweede keer hoogstpersoonlijk ontvangen door de directeur-grootaandeelhouder. Mark vliegt in ieder geval niet voor niets want het Huis van Afgevaardigden heeft de motie om Trump af te zetten met 332-95 verworpen. Het bezoek wordt natuurlijk weer een beetje de Nynke de Jong-column onder de staatsbezoeken, maar ergens is het juist wel fijn als iets met Trump een keer gewoon volledig volgens protocol en binnen de lijntjes verloopt. Handel, innovatie, het bevestigen van een eeuwenoude speciale relatie, u kent het wel. Wel moet Rutte Trump teleurstellen rondom zijn verzoek tot Nederlandse grondtroepen in Syrië als beschermingsbuffer voor Koerden tegen Turkse agressie. Maar terecht wel, wat hebben die Koerden nou ooit voor de regio gedaan hè. Om het goed te maken overhandigt kunsthandelaar en vriend van de show Bert Kreuk zijn Amerikaanse D-Day vlag, die als eerst aan land kwam tijdens de Amerikaanse BEZETTING.