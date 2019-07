Want nog nooit sinds de oprichting van de VOC in 1602 het eerste meetjaar 1969 waren u en de uwen zo nutteloos. "De arbeidsproductiviteit is in 2016, blijkt nu, met bijna een halve procent is gedaald. We zijn, plat gezegd, langzamer gaan werken. En dat buiten crisistijd. (...) Tijdens recessies, als massaontslagen en reorganisaties aan de orde van de dag zijn, daalt de arbeidsproductiviteit vaker. Maar in tijden van hoogconjunctuur, een heel jaar lang? Dat is een historische primeur." Ja jongens, hoe valt dat nou. Een schande te zijn voor de voorouders. Weet je, laten we al die koloniale straatnamen inderdaad maar opdoeken, voelen we ons een stuk beter over onszelf.

Okay, wellicht is het allemaal wat minder erg dan het klinkt, en voor economen is het net zo'n mysterie als de gewone man. "Een klassieke verklaring is dat de productiviteit in de steeds belangrijkere dienstensector – denk aan ziekenhuizen of de horeca – langzamer groeit dan bij maakbedrijven als ASML en DSM, waar machines het werk kunnen overnemen en versnellen." De gedaalde productiviteit betekent dus niet zozeer dat u luier bent dan ooit, in sommige sectoren blijft de automatisering dus gewoon achter. It's not you, it's je baas.