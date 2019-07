Jinek geeft weer eens piekfijn aan hoe fucked up de prioriteiten in de polder zijn.

Binnen de snelkookpan van het politieapparaat zijn wel eens medewerkers onaardig tegen andere medewerkers - zoals in elk groot bedrijf met 63.000 medewerkers. De top opereert als een soort EU, maar dan in donkerder blauw: een gesloten systeem van baantjesinteelt in een ivoren toren en een vleugje stevige angstcultuur tegen andersdenkenden. Daaronder zijn peperdure middenmanagers primair bezig met modewoordjes “diversiteit” en “inclusiviteit”, ondersteund door PR-kippen (m/v) die policor voorlichting naar buiten toe moeten bewaken. De Gewone Straatagent is een racist (die onder hoge druk wisseldiensten en nachtroosters draait tussen het schuim van de samenleving, maar nooit een cent opslag krijgt, al gaat ie nog zo vaak stil staan op de snelweg). Eva Jinek werkte gisteren gulzig mee aan de versterking van dat beeld (en Akerboom kwam er heel beroerd uit met zijn verweer daartegen), want het draait allemaal om gevoel en sentiment in de grootste sob story van de Nederlandse talkshowgeschiedenis.

Want waar met GEEN WOORD over gesproken werd door JInek, en waarover ook de meeste andere media hun muil houden, is het schokkende verhaal over wildgroei aan corruptie onder agenten, die in de zak zitten van de vuurwapengevaarlijke drugsmaffia. Is dat soms omdat de verdachten bovengemiddeld vaak agenten met een allochtone achtergrond zijn (lees: Marokkanen)?

De politie is primair belast met het bewaken van de openbare orde, de veiligheid op straat en het bestrijden van misdaad. Dus als je leest dat er meer corrupte agenten zijn binnen de Nationale Politie, dan mensen die dat probleem moeten opsporen en uitroeien, dan vragen we ons af wat er belangrijker is: levensbedreigende lekken door agenten die op de loonlijst van drugscriminelen staan, die aan informanten en getuigen het leven kunnen kosten, waardoor de Mocromaffia z'n gang kan gaan en die politiemensen recht tegenover de burger zet, of het feit dat iemand wel eens “neger” zegt binnen het politieapparaat?