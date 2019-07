Ankie Broekpak Knol is amper van de Senaat naar Vak K getransplanteerd als nieuwe staatssecretaris Mieles & Buslijnen, of ze moet al een kleine vijftig vragen van FvD verstouwen. Bedankt, Thierry, want nu weten we meteen waar we staan met de nieuwe chef asielproblematiek van de vvd.

Vraag FvD: Erkent u dat sprake is van een falend asielbeleid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vvd: Nee, dat er sprake is van een falend asielbeleid erken ik niet. Nederland heeft een solide asielstelsel.

Eigenlijk weet je dan al meteen genoeg, van een bewindsbejaarde in een land dat illegalen niet uitgezet krijgt, voorrangsbeleid voor vreemdelingen hanteert in een verzuipende woningmarkt, moord- en doodslag onder "overig" wegpoetst in politierapporten en aparte buslijnen aanlegt voor agressieve Afrikanen in regio's waar de lokale bejaarden zelf maar een keer in de week een belbus kunnen bestellen om op de bingo te geraken. Toch doen we d'r nog een paar, om het bestaande en concrete beeld van de asielcrisis te bevestigen aan de hand van halve antwoorden, ontwijkende antwoorden, en ontkenningen. Zoals bijvoorbeeld:

Vraag FvD: Hoeveel asielzoekers kan Nederland naar uw mening nog maximaal per jaar opvangen?

Antwoord vvd: De vraag naar het aantal asielzoekers dat Nederland maximaal per jaar kan opvangen, is niet concreet te beantwoorden.



Vraag FvD: Hoe lang duurt het op dit moment gemiddeld tot een asielaanvraag in behandeling wordt genomen en hoe lang gemiddeld tot een aanvraag is afgehandeld?

Antwoord vvd:

Vraag FvD: Hoeveel euro heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sinds 2015 in totaal al uitgekeerd aan dwangsommen, wegens te trage afhandeling van asielaanvragen?

Antwoord vvd:

Vraag FvD: Hoeveel kosten de talloze en eindeloze juridische procedures die door asielzoekers gevoerd worden de Nederlandse belastingbetaler op jaarbasis?

Antwoord vvd: De gevraagde gegevens, uitgesplitst naar juridische procedures die door of namens asielzoekers worden gevoerd, zijn niet beschikbaar.

Noot van GS: Bel ff met Wil Eikelboom, Thierry.

Vraag FvD: Kunt u een schatting geven van de aantallen vreemdelingen die momenteel in Nederland verblijven, terwijl zij daar geen recht hebben (hierna: illegalen)? Hoeveel van hen verblijven momenteel in vreemdelingendetentie?

Antwoord vvd: De migratieketen heeft niet rechtstreeks zicht op de populatie illegaal in Nederland verblijvende personen. Deze proberen zich immers juist aan het zicht van de migratie-autoriteiten te onttrekken. Om die reden heeft het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) “illegalenschattingen” uitgevoerd. De meest recente schatting met betrekking tot niet (meer) rechtmatig (illegaal) verblijvende personen, uitgevoerd door het WODC, dateert uit 2015.

De gebruikte methode schat de populatie illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 op 35.530, met een 95% betrouwbaarheidsinterval lopend van 22.881 tot 48.179. In 2018 is er een vooronderzoek afgerond voor een nieuwe versie van de illegalenschatting. De verwachting is dat de nieuwe illegalenschatting rond de jaarwisseling wordt afgerond. In 2018 hebben er 3.720 ‘unieke’ personen in vreemdelingenbewaring gezeten (afgerond op tientallen).

Noot van GS: In 2013 al 36k illegalen, en toen moest Wir Schaffen Das nog beginnen...

Vraag FvD: Kunt u garanderen dat u zich, koste wat kost, ertegen zult verzetten dat er onder uw bewind opnieuw een pardonregeling tot stand wordt gebracht?

Antwoord vvd: Het kabinet is niet voornemens een nieuwe pardonregeling in te stellen.

Noot van GS: Bewaarcitaatje, dit.

Vraag FvD: Hoeveel vreemdelingen treden naar schatting jaarlijks onrechtmatig Nederland binnen?Antwoord vvd: Dit is niet bekend.

Noot van GS: Nee, gek hè, als al je landsgrenzen wijd open staan.

