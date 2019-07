Want wat blijkt? In 't geweer komen helpt! Het is dan misschien een uitputtingsslag, maar als u uw persoonlijke Plakkaat van Verlatinghe opstuurt is de kans groot dat uw milieuboete ingetrokken wordt. "Uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij het Openbaar Ministerie blijkt dat in een kwart van de gevallen de bon direct wordt verscheurd door de officier van justitie. Als dat niet lukt, is een gang naar de kantonrechter ook zinvol. Daar krijgt vijftien procent van de klagers alsnog gelijk. Die percentages liggen veel hoger dan bij andere verkeersboetes." Prima odds dus, en u staat er bovendien niet alleen voor. Geheel in lijn met de geschriften van Yernaz vallen bezwaarbureautjes als verkeersboete.nl en appjection u maar wat graag bij in het terugvorderen van die 90 / 235 euro. En dat lukt vaak, er zitten nogal wat gaten in de fuik, want die borden zijn volstrekt onbegrijpelijk of missen informatie. Zo bevindt het zogeheten C-bord in zich in Utrecht en Rotterdam nogal eens aan de achterkant van de borden, waardoor je dus niet kon weten dat je fout was na de oorlog.