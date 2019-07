Douglas Murray, welbespraakte Britse homoseksueel en u alhier welbekend, heeft zijn bijdrage aan de Pride Month ingeleverd bij UnHerd, en we noemen het een wrange verademing. Wij, saaie heteroseksuele mannen die in het weekend op de camping of de motormaaier zitten, of het juiste koppelstukje voor de tuinslang zoeken bij de bouwmarkt, mogen het eigenlijk niet te berde brengen, maar die hele Pride Month begint de laatste jaren wel een tikkie naar opportunisme te rieken. "As Pride day has moved into Pride week and now Pride month there has (in the UK at least) emerged a sense of over-reach", merkt ook Murray op.

Er is geen groot merk meer te vinden dat niet een van hun producten in de regenboogkleuren hult. De inschrijving voor de botenparade zit tot 2030 vol, maar de spoeling van seksueel afwijkend georiënteerden (mogen we dat nog zo zeggen? Ja, want dat maken we zelf wel uit - red.) wordt ieder jaar dunner om ruimte te bieden aan partijen, verenigingen en multinationals die op de drijvende bandwagen springen. In Engeland is het niet anders. Ook in London is iedere metrolijn een rainbow road en is het broodje BLT nu een sandwich LGBT. En wie niet springt, is homofiel een zure hetero, want homorechten zijn niet vanzelf, noch vanzelfsprekend tot ons gekomen - en dat is ook zo. Maar ze vieren een overwinning die al behaald is en daar is geen enkele lef voor nodig.

Wat Douglas Murray óók opmerkt, is iets waar eigenlijk helemaal niemand vrijuit over kan spreken: ondanks alle homovriendelijke vooruitgang (en de soms opvallend onvriendelijke reflex van pro-gay progressives jegens mensen die niet luidkeels genoeg meegillen met het regenboogcarnaval), neemt homo-intolerantie toch toe in westerse samenlevingen. De reden - daar hoor je progressief links (en dus de media) niet over. Want de reden is islam.

"A poll carried out in the UK 10 years ago found that exactly 0% of British Muslims had ‘tolerance’ for homosexuality. [A] survey carried out three years ago for Channel 4 found that a majority of British Muslims wanted being gay to be made illegal in Britain now."

"Fully 52% of UK Muslims thought there should be a punishment for homosexuality. Compared with only 5% of the wider population. If one community is growing in size, and that community has 10 times the negative attitudes of the wider community, then it would ordinarily be thought inevitable that there will be some impact on the wider society’s attitudes towards the matter."

Maar ja, verzucht Murray bij deze feiten: "Over the years, I have always been struck by how unnecessarily hard and painful it has been to make this point."