Alarmerend grafiekje van demodeskundoloog Demo Demo inzake de explosieve groei aan vreemde luchtjes in de NL portieken in het jaar des Heerens 2100. Aanleiding is het al even alarmerende artikel van demograaf buiten dienst Jan Latten in de Telegraaf vandaag (klik op Afbeelding Openen in Nieuw Tabblad voor grote leesbare versie).



Als het zo doorgaat groeit Nederlandje van 18 miljoen mensen naar 23 miljoen mensen. Vijf miljoen mensen erbij aan het eind van deze eeuw. (Ter info; in de hele provincie Zeeland wonen nu nog geen 400.000 mensen.) En we doen het allemaal zelf, althans Uw Overheid. (Maar dat bent u eigenlijk ook.)

Geen benul waar die mensen allemaal moeten wonen straks. Maar ga er vanuit dat die gebieden, waar volgens de Echte Mensen in De Stad geen ruk te beleven valt, helemaal volgeplempt gaan worden met 12 hoog opgestapelde tiny houses. Ook geen benul waar die mensen allemaal moeten werken straks, want bij de VPRO houdt het ook een keer op. En dan hebben we het nog niet eens over die file van Leeuwarden tot en met de Ring A10.

Of we bedenken nu wat. Iets met roodwitte slagbomen, bij Hazeldonk, Emmerich en Amsterdam-Schiphol. Die dicht kunnen. Bijvoorbeeld. DISCUSSIE!

