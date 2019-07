Het wordt een lange dag voor alle activistische dierengekkies, natuurbeschermers, vegan warriors en Wakker Dier. Een experiment (!) om oesters uit te zetten bij windmolenparken op de Noordzee is op een gigantische ramp uitgelopen. Bijna alle beestjes overleden. Doodvermoord door ecoterroristen van de Klimaatreligie van de Vrede. Stieren in Spanje hebben een beter leven alsdan alles wat groeit en bloeit in de Noordzee. Zijn het niet de zeevogels die massaal sterven in de Vattenfall-velden des doods, zijn het niet de bruinvissen die zich te pletter zwemmen in de onderzeese Samsom-valleien dan zijn het dus wel de weekdiertjes die met wagonladingen tegelijk opgeofferd worden voor de idealen van het Marcherend Milieufascisme. Het wordt tijd voor een tribunaal. En kernenergie.