Nog even een uitsmijter bakken over dat vrouwenvoetbal. Ten eerste, Macron uitgefloten. Emmanuel Macron is president, maar dan wel de brie. Président. Een hoopje zachte witte schimmel met een tof korstje van buiten, maar van binnen is het lege pudding. Macron is met zijn gladgetrokken gezicht het opperhoofd van een afgezonderd clubje elitaire kwezels, een afstandelijke kapsoneslijer en van het volk, zowel de plattelanders in de gele hesjes als de immigranten in de banlieues, snapt hij geen fluit.

Ten tweede, Infantino, eveneens uitgefloten. Net toen iedereen dacht dat de FIFA beter af was zonder die seniele pipo van een Sepp Blatter (114) kwam er uit de upside down van zijn inner circle een nog grotere draak tevoorschijn gekropen. De glibberige aal Gianni Infantino, een prototype bobo die zo goed was in het grabbelen naar lotingballetjes dat hij ineens het kale hoofd werd van de organisatie met de meeste schandalen ter wereld (na de Siciliaanse maffia en de vvd). U dacht dat de schimmige achterkamertjes niet schimmiger kunnen dan bij de Europese Unie? Nou, kijk eens bij de FIFA, de enige mensen ter wereld die nog vaker aan portemonnees denken dan Roemeense bendeleden in de Kalverstraat op Koningsdag. Laten we het WK aan Qatar verkopen, jaaa goed idee! Voetbal? Boeien man, bijzaak.

Ten derde, Megan Rapinoe, niet uitgefloten, maar tot absurdistische proporties opgehemeld, toegejuicht en uitgeroepen tot posterboy van het WK - en dan ook nog eens zogenaamd de beste speelster van de finale. Nou, die Rapinoe, de Dennis Rommedahl van Team USA, is dus niet echt een wondervoetballer he. Zat ook compleet in de zak van die Nederlandse back. Ze heeft één bal goed geraakt: een penalty. En JUICHEN. Maar ja, Rapinoe heeft een grote bek tegen Trump en dat is cool (knuffelen met Infantino is trouwens wel okee, die slavenarbeiders in Qatar kunnen naar de hel lopen). Dat moet ze ook helemaal zelf weten, maar dat maakt haar dus geen goede voetballer. Die zes goals op het toernooi dan? Eentje in de 13-0 tegen Thailand, met dat arme Thailand hadden we vooral veel medelijden, dan twee pingels tegen Spanje, dan een mislukte vrije trap door iedereen gemist en een intikker tegen Frankrijk en een penalty tegen Nederland, heel erg knappe goals allemaal, en dan iedere keer juichen alsof je de verbeterde reïncarnatie van Diego Maradona himself bent. Nou kindertjes die dromen van het spelen van een WK-finale, hang in godsnaam een poster van uitblinkster Sari van Veenendaal boven je bed, van eindbazin Stefanie van der Gragt, of vooruit, van Rose Lavelle. Maar Megan Rapinoe, dat is dat gele hesje op bezoek bij Mark Rutte. Meh.

