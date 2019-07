Het gebeurt zo vaak en de politie doet zo weinig dat de slachtoffers geen aangifte meer doen, en veel minder gaan zwemmen. Waardoor vrouwen die nog wel gebruikmaken van hun laatste restje "vrijheid" nog meer "aandacht" krijgen.

In 1998 schreef NRC al dat de daders voor 98% allochtone jongeren zijn. Die vonden iedere dame in bikini een hoer. Deze terreur zorgde ervoor dat Tropicana twaalf jaar later dicht kon (video). Het blijft vreemd dat ieder vakantiepark een subtropisch zwembad heeft voor het ultieme vakantiegevoel, maar dat zo'n zwemparadijs niet levensvatbaar is in een grote stad. Er is niets veranderd.

Vervolg deze criminele Marokkanen, niet alleen voor de slachtoffers en samenleving, maar ook in het belang van de rest van de Marokkaanse gemeenschap. Die krijgen via haat en discriminatie keer op keer de rekening van dit wangedrag. Wanneer de rechtsstaat in deze mate op een ernstig dossier faalt, dan wordt dat niet gedoogd, maar treedt er een rudimentaire back-up in werking.

De aanpak van gemeentes en zwembaddirecties bestaat keer op keer uit preventie, en hooguit vervelende bezoekers uit het zwembad te zetten. Ondanks deze zedenmisdrijven, is de maximale straf iets eerder het bad uit en een brief naar ouders. In Terneuzen werden bij uitzondering vijf aanhoudingen gedaan, ze kwamen dezelfde middag vrij voor een delict waar maximaal acht jaar cel op staat.

Het lijkt een beetje op de horecadiensten van de politie. Veel agenten hard aan het werk, pappen en nathouden, vrouwen worden bij de vleet aangerand en dat hoort er een beetje bij. Aangiftes en vervolging blijven achterwege. Zo lang het geen complete veldslag wordt, vindt iedereen het wel best en blijven de meeste delicten onbestraft.

De meute lijkt maar niet te beseffen dat het chronische gebrek aan dames in het uitgaansleven mede veroorzaakt wordt door dit onveilige klimaat. Gaat het fout, dan sluit de burgemeester de betrokken horecagelegenheid, terwijl het de recherche niet lukt de daders aan te houden. De straf komt bij de verkeerde terecht.

Precies hetzelfde zien we nu bij deze zwembaden. De burgemeester ontbiedt op hoge poten de zwembaddirectie, die verplicht wordt alle dagjesmensen en jongeren te weren, en extra personeel met bodycams in te zetten. Minder inkomsten, extra kosten.

Schrijver Paul Anderson Toussaint had in het De Mirandabad in Amsterdam vergelijkbare ervaringen met een Marokkaanse rochelbrigade. Ook dat leidde tot excessen en evacuaties. Onder de raddraaiers volgde geen enkele arrestatie. Er wordt niet gereageerd met strafrecht, maar met beveiligers, apps, tijdelijke ontzeggingen en andere lapmiddelen. Er wordt niet gehandhaafd.

Toen in Düsseldorf een jongen een aanvaring had en ontzet werd door zijn vader, besloten honderden jongeren het gezin te belagen. De politie bracht het gezin in veiligheid, maar "vergat" de daders, geen aanhoudingen. Nogal logisch, de politie maakt geen enkele kans tegen dat soort aantallen, capituleert, en dat weet deze meute dondersgoed.

We mogen nog blij zijn dat een fors deel van de ouders niet zelf verhaal haalt, maar hooguit op de "verkeerde" politicus wenst te stemmen. Een gekozen politicus die door een ongekozen burgemeester werd geweigerd. Hij wel. Een PvdA'er die nog op het idee komt geen behoefte te hebben aan haatzaaien. De beste man snapt niet wanneer die haat gezaaid wordt.

Haatzaaien gebeurt primair door wangedrag. De haat ontwikkelt zich niet dankzij Wilders, maar al veel eerder, door negatieve interactie binnen de samenleving. Geert W. kanaliseert dat, wat niet alleen een politieke functie heeft, maar er ook voor zorgt dat mensen zich gehoord voelen, en minder geneigd zijn zaken zelf "op te lossen" en eigen rechter te spelen.

Je kan hooguit beweren dat Geert Wilders haat oogst. Het zal voor hem extra wrang zijn dat hij wordt vervolgd voor minder minder minder aanranders in het zwembad, terwijl deze raddraaiers de dans ontspringen. Vijf waren er bij hoge uitzondering aangehouden en dezelfde middag vrijgelaten, voor een probleem dat al jaren speelt. Dat is geen signaal dat ander gedrag gaat sorteren.

Vele gemeentes en schoolbesturen gooiden al eerder de handdoek in de ring. Dan maar geen zwembad meer. Schaf het schoolzwemmen maar af. Te duur, te veel discussie. Geen schoolzwemmen is moord. Je weet als politicus zeker dat er meer kinderen en volwassenen zullen verzuipen, je weet alleen nog niet wie, waar en wanneer.

Middelbare scholen durven niet meer als uitje te gaan zwemmen met de pubers. Dat is negatief voor hun zelfbeeld en ontwikkeling. Ze zien elkaar niet meer, maar zien wel allerlei gefotoshopte influencers. Dat geeft een verknipt wereldbeeld. Normale en dunne kinderen denken dat ze dik zijn. Ook leren ze niet spelenderwijs steeds beter en langer te zwemmen.

Nederland, het zit al in de naam, ligt voor een groot deel beneden zeeniveau. Complete steden staan in polders. Bij ieder huis is wel een rustiek slootje. 10 cm water is genoeg om een kind te verzuipen. Het hele leven zie je het water verdwijnen in slootjes en riolering, die gewenning is dodelijk. We denken dat zwemmen alleen maar een leuke hobby is.

1953 is te lang geleden, het zit niet meer in het geheugen. Telefonie viel toen ook uit, en de hulpverlening was afhankelijk van zendamateurs. Mensen vluchten toen naar boven, kwamen vast te zitten op zolder en sloopten hun eigen dak voor zonlicht, lucht en een latere redding. Dat was toen makkelijk, in die tijd keek je van binnen op de pannenlatten en dakpannen.

Dat wordt met de huidige goed geïsoleerde woningen nogal lastig, een dakraam of dakkapel is een noodzakelijke vluchtweg. Op de website overstroom ik? kun je zien hoe hoog water komt, eigenlijk hoort op iedere lantarenpaal een blauw streepje, ter info. Evacuatie is een non-starter, een normale ochtendspits is al een brug te ver. Hoeveel weken aan eten heeft u thuis?

Zwemles, schoolzwemmen en waterrecreatie horen diep verankerd te zijn in onze cultuur.