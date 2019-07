Veronderstellend dat dit allemaal waar gebeurd is: Ten eerste is het natuurlijk keurig dat de burgemeester Geert Wilders (of zijn medewerkers ) opbelt en geen discussie op twitter voert. Dat hij weinig trek heeft aan een bezoek van Geert Wilders is natuurlijk ook begrijpelijk. Maar als hij werkelijk Wilders heeft beticht van haatzaaien dan is hij fout bezig. Ten eerste omdat over deze vraag een rechter zich buigt dus heeft een burgemeester zich van iedere vorm van commentaar te onthouden en ten tweede heeft zijn zwembad juist heel weinig last van haatzaaien en heel veel last van jongeren van Marokkaanse komaf. En ten derde is een volksvertegenwoordiger uit de Tweede-Kamer der Staten Generaal natuurlijk overal in de openbare ruimte van Nederland welkom, ook in een grensdorpje in Zeeuws-Vlaanderen. Het idee dat hij er over gaat wie er zijn gemeente bezoekt is even fout als megalomaan.