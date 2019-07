EN WE GAAN MET Z'N ALLEN NAAR DE CROSS! EN WE GAAN MET Z'N ALLEN, WE GAAN MET Z'N ALLEN, WE GAAN MET Z'N ALLEN NAAR DE CROSS! Want wij laatst een beetje bomen om naar de Zwarte Cross te gaan. Kregen we zowaar antwoord van festivaldirectrice Tante Rikie. Blijkt dat Tante Rikie een makker kent die ons dan weer kent en dat die iemand kent die voor ons heeft ingestaan en dat we van harte welkom zijn op de Zwarte Cross, alwaar wij nog nooit geweest zijn maar het lijkt ons heerlijk de Randstedelijke hel eens in te ruilen voor nuchter noaberschap - zie reaguursel na de klik. Volgt u het nog, MOOI, NOU DAN GAAN WE DAT TOCH GEWOON DOEN!

Welnu, Rikie en lui, dat nieuwe humorpodium om te lachen, De Schaterbar. "Waarom een Schaterbar? Er moet meer gelachen worden. Overal en altijd. Zo ook op de Zwarte Cross. De Schaterbar staat voor muzikale comedy, flauwe comedy, grove comedy, rare comedy maar bovenal korte comedy. Snelle optredens, geen langdradige verhalen." Als wij daar nou eens gratis en voor niks in de avonduren een mooie knettergek showtje geven. Nu hebben wij niet heel veel vrienden, maar de enige Duitser ter wereld die sóms met nadruk op de ó wel een lach op je gezicht kan toveren (Tom Staal) heeft wél makkers. Want Tom is niet alleen de beste vriend van de patatbalie, vroeger deed hij ook de Gilles de la Tourette-talkshow Domkracht in Utrecht (ter info: dat is via Doetinchem naar Arnhem en dan een stukje A12).

Als we dat complete carnaval van ongemak nou eens naar de Achterhoek brengen, naar die Schaterbar van jullie. Nemen we wat vrienden van Tom mee. Ruud Smulders bijvoorbeeld, die is goed in comedy, en Bram van der Velde bijvoorbeeld, die is ook goed in comedy. En wat te denken van Donald Olie bijvoorbeeld, die is stokoud en óók heel goed in comedy, en Altijd Larstig & Rob Gas D'r Op bijvoorbeeld, met hun gedonder-symfonieën, en dan nemen wij misschien nog wel een MyStErY GuEsT bijvoorbeeld mee.

Delen wij alvast wat vrijkaarten weg aan reaguurders (stay tuned mensen, de Zwarte Cross is hartstikke UITVERKOCHT maar dit gaat gebeuren) en horen we later wel of dat goed is. OK DOEI